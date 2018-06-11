Büyüme OVP ile uyumlu gerçekleşecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Yurtiçi ve yurtdışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme süreci başladı, büyümenin 2018’de OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek yurtiçi ve yurtdışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını, büyümenin 2018’de OVP ile uyumlu gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Şimşek bu büyüme oranı ile Türkiye’nin ilk çeyrekte en hızlı büyüyen G20 ülkelerinden biri olduğunu belirtti.“2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir” diyen Şimşek Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artmasının ise önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret verici olduğunu söyledi.

“Yurtiçi ve yurtdışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını görüyoruz” diyen Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “2018 yıl bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz.

Seçimleri takiben belirsizlikler azalacaktır. Bu dönemde yapısal reformlarımıza hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürülebilir kılacağız.“