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Burgan Bank Türkiye, Aristo İletişim ile anlaştı

31.07.2018 - 15:05
Burgan Bank Türkiye, Aristo İletişim ile anlaştı

Burgan Bank Türkiye, iletişim çalışmaları için Aristo İletişim’i tercih etti.

Aristo İletişim, başta kurumsal, ticari ve özel bankacılık olmak üzere, bireysel bankacılık ürün ve hizmetleri veren Burgan Bank Türkiye’nin iletişim ajansı oldu. Aristo İletişim, Burgan Bank Türkiye’ye kurumsal iletişim, lider iletişimi, ürün ve hizmet iletişimi, stratejik medya ilişkileri yönetimi, sosyal sorumluluk ile sponsorluk projelerinin yönetimi ve iletişimi konularında hizmet verecek. 

MÜŞTERİ ODAKLI BANKACILIK ANLAYIŞIYLA HİZMET VERİYOR

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde faaliyet gösteren Burgan Bank Grubu’nun iştiraklerinden biri olan Burgan Bank Türkiye, 43 şubesiyle müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor. İştirakleri Burgan Leasing ve Burgan Yatırım ile Burgan Bank Türkiye, bankacılık ilkelerine olan bağlılığının verdiği güçle, istikrar ve kaliteyi ön planda tutarak müşterileriyle uzun soluklu ilişkiler kurma hedefiyle ilerliyor.

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