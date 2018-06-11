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Borsada hızlı düşüş

11.06.2018 - 11:28
Borsada hızlı düşüş

Yabancı satışının artmasıyla Borsa İstanbul’da düşüş yüzde 2’yi geçti. Özellikle bankacılık endeksinde sert hareketler var.

REUTERS

BORSA İstanbul’da yabancıların ağırlıkta olduğu satışlarla düşüş yüzde 2’yi geçerken, dolar 4.5180 liraya kadar yükseldi.

Analistler piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini belirterek, buna jeopolitik risklerin eklendiğini belirtiyor. Ayrıca bu hafta merkez bankalarından gelecek sıkılaştırmanın da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul endeksi, saat 1103’te yüzde 2.34 düşüşle 93.631 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi de yüzde 2.44 düşüşte.

Bu sabah saat 0846’da 4.4730/4.4780 seviyesindeki hareketinin ardından 4.5180’e kadar yükselen dolar saat 1106’da 4.5020/4.5047 lira seviyesinde hareket ediyor.

 


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