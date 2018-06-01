BİM'den iddialara yalanlama

BİM bazı televizyon kanallarını satın almaya yönelik Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşmesi olmadığını duyurdu.

BİM'den KAP'a yaptığı açıklamada, bazı haber mecralarında konuya ilişkin yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Halen Doğuş Grubu'na ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Açıklamada, BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı olmadığı ve anılan televizyon kanalları için Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.

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