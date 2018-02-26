‹ Önceki Haber Enerjisa Üretim halka arz için tarih verdi Enerjisa Üretim halka arz için tarih verdi Sonraki Haber › Tek seans tek imza 506.6 milyon lira Tek seans tek imza 506.6 milyon lira

Bill Gates satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı

26.02.2018 - 12:19

Microsoft`un kurucusu Bill Gates katıldığı bir programda bugüne kadar satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı. Gates alışveriş testinden ise geçemedi.

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates en zenginler listesinde ilk sırada görmeye alıştığımız bir isim. Son yıllarda yardım kuruluşlarına verdiği destek ile adından söz ettiren Gates, bu sefer ilginç bir açılama ile gündemde.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en zengin insanı unvanını Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a kaptıran Gates bugüne kadar satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı.

##$HABER_1444273$##

NTV'de yer alan habere göre Bill Gates, 30 sene önce milyarder olduğundan beri kendi zevki için satın aldığı en çılgın şeylerin Porsche marka araba, özel uçak ve evindeki trambolin odası olduğunu söyledi.

Aynı programda evde sıkça kullandığı ürünler ve fiyatları sorulan Gates, 5 üründen 4'ünün fiyatını bilemedi.


Etiketler

  • Microsoft
  • Bill Gates
‹ Önceki Haber Enerjisa Üretim halka arz için tarih verdi Enerjisa Üretim halka arz için tarih verdi Sonraki Haber › Tek seans tek imza 506.6 milyon lira Tek seans tek imza 506.6 milyon lira
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.008 TL        
BORSA
997 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.