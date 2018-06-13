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BDDK'dan iki kuruluşa izin

13.06.2018 - 09:45
BDDK'dan iki kuruluşa izin

BDDK, Citibank'a destek ve danışmanlık, Arsan Varlık Yönetim'e ise faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Citibank AŞ'nin, Citi Menkul Değerler AŞ ile Citigroup'a bağlı şirketlere destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi. BDDK ayrıca, Arsan Varlık Yönetim AŞ'ye, faaliyet izni verdi.

İzinler, BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararlarında yer aldı.


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