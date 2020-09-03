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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

03.09.2020 - 15:04
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Genel Haberler

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 717 milyon lira artarak 3 trilyon 473 milyar 289 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Ağustos ile biten haftada 22 milyar 717 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 450 milyar 572 milyon liradan 3 trilyon 473 milyar 289 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 18 milyar 129 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 316 milyar 230 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 745 milyon lira yükselerek 656 milyar 507 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 274 milyar 278 milyon lirası konut, 10 milyar 145 milyon lirası taşıt ve 372 milyar 84 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 90 milyon lira artarak 575 milyar 207 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,6 yükselerek 127 milyar 366 milyon liraya ulaştı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 57 milyar 130 milyon lirası taksitli, 70 milyar 237 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 artışla 150 milyar 578 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 108 milyar 847 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 758 milyon lira artarak 727 milyar 925 milyon lira oldu.


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