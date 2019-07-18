‹ Önceki Haber Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı Sonraki Haber › Eximbank 6 ürünü devreye alacak Eximbank 6 ürünü devreye alacak

Bakan Pekcan açıkladı! 11 bin 535 ihracatçı destekleniyor

18.07.2019 - 13:13
Bakan Pekcan açıkladı! 11 bin 535 ihracatçı destekleniyor | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen "Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada ticaret ve ekonomilerde yavaşlamanın söz konusu olduğuna dikkati çekerek özellikle de Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avro Bölgesi'nde ekonomik göstergelerin aşağı yönlü revizyonlarının yapıldığını dile getirdi. 

Pekcan, buna rağmen ihracatın yılın ilk yarısında Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2018 yılının ilk yarısında dış ticaret açığımız 41,9 milyar dolarken bu yılın ilk 6 ayında bu rakam 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İnşallah temmuz ayının rakamları açıklandığında dış ticaret açığının azalmasının devam ettiğini göreceğiz." ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacında da geçen yıla göre 28 milyar dolarlık azalma meydana geldiğini vurgulayan Pekcan, bu rakamın, ekonomik dengelenme sürecinde Türkiye ekonomisi için çok önemli bir destek olduğunu söyledi. 

Pekcan, bu senenin ilk çeyreğinde ihracatın büyümeye 12,2 puan destek verdiğini belirterek, geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakamın 4,1 puan olduğunu hatırlattı. 

EXİMBANK'IN DESTEKLEDİĞİ İHRACATÇI SAYISI 11 BİN 535

Finansmanın en doğru adrese, yani ihracata yönlendirmek gerektiğinin altını çizen Pekcan, bu doğrultuda Türk Eximbank'ın ihracatçıların her zaman yanında olduğunu ifade etti. 

Pekcan, Türk Eximbank'ın "ihracat alacak sigortası" alanında Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 

"Bankacılık sektöründe kredi büyüklüğü açısından 8. sırada, aktif büyüklüğü açısından da 9'uncu sırada yer almaktadır. Ayrıca Eximbank ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına finanse etmektedir. Eximbank'ın 16 şube ve 14 irtibat bürosu bulunmaktadır. Hedefimiz bu sayıyı 2019 sonuna kadar 20 şube ve 20 irtibat bürosuna çıkarmaktır. 2019'un ilk 6 ayında Eximbank nakit kredi desteği sigorta ve garanti kapsamında 21,4 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. İlk 6 ayda ihracatımızın yüzde 25,5'i de Eximbank tarafından finanse edilmiştir. Eximbank, 2019 yılının ilk 6 ayında gerek sendikasyon gerek bilateral krediler gerek tahvil ihracı ve gerekse uluslararası kuruluşlardan olmak üzere 2,5 milyar dolarlık fon sağlamıştır. Ulaşılan ihracatçı sayısı 2019 yılının ilk 6 ayı sonu itibarıyla 11 bin 535’e yükselmiştir. Bu da yıllık yüzde 12’lik bir artışa tekabül etmektedir." 

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana ve KOBİ'lere yaymak konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, bu doğrultuda Eximbank’ın çalıştığı firmaların içinde KOBİ oranının artışına da son derece önem verdiklerini, bu oranın bugün yüzde 72’ye ulaştığını söyledi. 

Ayrıca, bankanın son 1 yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısının da yüzde 8 arttığına dikkati çekerek, sigortalı ihracatçı sayısının ise yüzde 27 arttığını dile getirdi. 

Pekcan, "Tıpkı ihracat performansımızdaki gibi Eximbank'ın da ilk 6 ayda çok başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz." dedi. 

Eximbank’ın ihracatçılara farklı finansman kaynakları temin etmesi konusunda yeni çözümler üreteceklerini belirten Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: 

"Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz. Firma sayısının yıl sonu itibarıyla 12 bin 500'e ulaşmasını hedefliyoruz. KOBİ oranı hedefimiz de yüzde 72'den yıl sonunda yüzde 75'e ulaşmaktır." 


‹ Önceki Haber Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı Sonraki Haber › Eximbank 6 ürünü devreye alacak Eximbank 6 ürünü devreye alacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.020 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
994 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.