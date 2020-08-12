‹ Önceki Haber Mücevher ihracatı 7 ayda 3,3 milyar dolara yaklaştı Mücevher ihracatı 7 ayda 3,3 milyar dolara yaklaştı Sonraki Haber › Altın bazlı yatırım fonlarından son üç gündür çıkış yaşanıyor Altın bazlı yatırım fonlarından son üç gündür çıkış yaşanıyor

Araç muayene süreleri uzatıldı

12.08.2020 - 13:17 | Son Güncelleme :
Araç muayene süreleri uzatıldı | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile ülkemizde de sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor. Salgın sürecinin başından itibaren tüm ulaşım modlarında aldığı tedbirler ile birlikte ulaşım hizmetlerinin kesintisiz ve kontrollü olarak sürdürülmesini sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son olarak araç muayene sürelerini uzatma kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan konuya yönelik yapılan açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götüren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerini uzatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, alınan kararla vatandaşların haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan %5’lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu süre zarfında 420 bin aracın muayene edileceği de bildirildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.016 TL        
DOLAR
1.017 TL        
EURO
1.029 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.