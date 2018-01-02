Apple, Netflix'i satın mı alıyor?

Online film ve dizi platformları karşısında hızla kan kaybeden Apple'ın bu alanda yeniden yükselişe geçebilmesi için başka bir şirketi satın almaktan başka çaresi kalmadı. İbreler ise Netflix'i gösteriyor.

Online film ve dizi sektörlerindeki dönüşümde tarihin en kritik noktasına gelindi. Bir yanda hâlâ kendi içeriğine sahip olmayan ve içerikleri satmaya çalışan Apple. Diğer yanda ise içerikleri aylık ücretlerle kullanıcılara sınırsız olarak sunan ve kendi yapımlarıyla dikkat çeken yeni nesil platformlar. Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre; Appleın Netflixi satın almaktan başka çaresi kalmadı. Bu konuda dünyanın en çok dikkat çeken şirketi ise Netflix. Her ne kadar Netflix bu alanda öncü olsa da teknoloji devi Amazon ve Hulu başta olmak üzere birçok yeni platform bu rüzgara kapıldı. Dolayısıyla online film ve dizi alanında müthiş bir dönüşüm başladı.

REKABETTE GERİ KALDI

Bu dönüşüme karşısında kendi bildiğini okumaya devam eden tek bir şirket kaldı. O da teknoloji devi Apple. Geliştirdiği platform cihazı Apple TV ile bu pazara ayak uydurmaya çalışan Apple, kısa zamanda ABD başta olmak üzere birçok ülkede liderliğini kaptırmaya başladı. Şimdi ise Apple, şiddetle esen dijital platform rüzgarını kendi lehine çevirmeye çalışacak. Bunun için de tek bir çare kaldı. O da satın almak. İşte bunun ilk habercisi ise dün gün geldi. Uluslararası finans şirketi Citi'nin analistleri Apple'ın satın alması muhtemel olan şirketler arasında bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya göre Apple'ın satın almaya en yakın olduğu şirket, Netflix.

YÜZDE 40 İHTİMAL

Kasasında 250 milyar dolardan fazla nakit parası bulunan Apple'ın yapılan hesaplamalara göre Netflix'i satın alma ihtimali yüzde 40. Apple'ın online film ve dizi film devrimini yakalayabilmek için satın alabileceği diğer bir şirket ise Disney. Bunun da olasılığı yaklaşık yüzde 25 civarında. Ancak ibreler Netflix'ten yana. Nedenleri ise Netflix'in Disney'e göre gelecek vaat etmesi, yeni nesil bir kitleye sahip olması ve piyasa değerinin daha aşağıda bulunması. Disney'in piyasa değeri şu anda 165 milyar dolar civarında. Netflix'in piyasa değeriyse 84 milyar dolar. Yapılan tahminlere göre Apple'ın yaklaşık 100 milyar dolar vererek Netflix'i satın alması söz konusu olacak. Başka bir deyişle Apple'ın kasasındaki nakitin yarısından daha azını vererek Netflix'e sahip olabilecek.

TRUMP TEŞVİĞİ

Apple'ın şu sıralar bir satın alma yapmasının diğer bir büyük sebebi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD dışındaki paraları ülkeye çekmek için verdiği teşvikler. Business Insider'da yer alan bilgilere göre Apple'ın şu anda yurtdışında 220 milyar dolar parası bulunuyor. Yani nakit rezervinin neredeyse tamamı ABD dışında. Apple'ın söz konusu vergi teşviğinden yararlanabilmesi için Netflix'i satın alması iyi bir seçenek olacak.

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