En güncel altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı, 1328 dolardan işlem görürken; gram altın 161,2 liradan, çeyrek altın ise 265 liradan alıcı buldu. Gram altın kaç lira , çeyrek altın fiyatları , 7 Şubat altın fiyatları , güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 160,1 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 161,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 1 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altın dün yüzde 1'in üzerinde değer yitirerek üç haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesini gördükten sonra başlayan alımlarla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 11 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 1,319.96 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.3 artıda 1,328.86 dolarda bulunuyor..

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