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Yüzde 55 değer kazanarak rekor kırdı

03.01.2018 - 12:19

2017 yılında yüzde 55 değer kazanan paladyum rekor seviyeye tırmandı.

Benzinli motorlardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için kullanılan sanayi metali paladyum, Nymex'deki işlemlerde rekor seviyeye yükseldi. Dolardaki zayıf seyrin sürmesi, emtianın alternatif bir yatırım aracı olarak cazibesini artırıyor.

Nymex tarafından takip edilen paladyum stokları Aralık ayında yüzde 25 azalarak ardı ardına dördüncü yıllık düşüşünü (200'den beri en uzun düşüş serisi) kaydetti.

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Paladyum, 2017 yılında yüzde 55 değer kazanarak Bloomberg tarafından takip edilen 34 işlem gören en aktif emtia vadeli kontratları arasında en iyi perfromansı gösterdi. Metalin fiyatı, güçlü otomobil satışlarının talebi artırmasından destek buldu.

Morgan Stanley analistlerinin 11 Aralık tarihli bir raporunda yer alan tahmine göre paladyum üretimi, en azından 2022 yılına kadar tüketimin gerisinde kalacak.

Nymex'te işlem gören Mart vadeli paladyum vadelileri yerel saat ile 13:05'de yüzde 2.5 artıda ons başına 1,087.35 dolardan (1986'ya kadar giden verilere göre en aktif kontrat için görülen en yüksek fiyat) alıcı buldu.


Etiketler

  • NYMEX
  • benzinli motor
  • paladyum
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