‹ Önceki Haber Şubat ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Şubat ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üstünde geldi Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üstünde geldi

Rusya'dan 'petrol' açıklaması

09.03.2020 - 11:11
Rusya'dan 'petrol' açıklaması | Emtia Haberleri

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, “Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde” açıklamasında bulundu.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere dair değerlendirmelerde bulunuldu. Ülkenin Ulusal Refah Fonundaki likit varlıkların yeterli düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, “Fon, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde” denildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Rusya’nın ek petrol ve doğal gaz gelirlerinin aktarıldığı fonun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,2’sine tekabül ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble (yaklaşık 138 milyar dolar) bulunuyor. Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde.” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın ana ihracat kalemlerinden petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.677 Değişim: -3,58% Hacim : 2.498 Mio.TL Son veri saati : 11:34
Düşük 104.910 09.03.2020 Yüksek 106.585
Açılış: 106.540
6,1222 Değişim: 0,57%
Düşük 6,0950 09.03.2020 Yüksek 6,2064
Açılış: 6,095
6,9931 Değişim: 1,58%
Düşük 6,9145 09.03.2020 Yüksek 7,1073
Açılış: 6,9145
329,72 Değişim: 0,61%
Düşük 328,05 09.03.2020 Yüksek 339,68
Açılış: 328,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.