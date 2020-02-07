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Rusya'dan OPEC+'nın önerisine destek

07.02.2020 - 09:54
Rusya'dan OPEC+'nın önerisine destek | Emtia Haberleri

Rusya, OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin (OPEC+) petrol arzında günlük 600 bin varillik ilave bir kesinti yapılmasıyla ilgili önerisini desteklediğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya'nın koronavirüsten kaynaklı küresel petrol talebindeki düşüş sonrası petrol arzında kesintiye gidilmesini desteklediğini ifade etti. Lavrov, "Bu fikri destekliyoruz. Elbette bunun petrol piyasası için bazı sonuçları olacaktır" dedi.

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OPEC+ teknik heyeti geçici olarak petrol üretiminde günlük 600 bin varillik bir kesintinin yapılmasını teklif etmişti. Bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 0.6'sına tekabül ediyor ve mevcut günlük 1.7 milyon varillik arz kesintisini artırabilir.

OPEC+ grubu, dünya petrolünün yüzde 40'tan fazlasını sağlıyor.


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