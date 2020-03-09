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Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu

09.03.2020 - 11:35
Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu | Emtia Haberleri

Rusya Merkez Bankası, döviz alımlarını 30 gün boyunca durdurma kararı aldığını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada döviz alımının 30 gün boyunca durdurulduğu belirtildi.

Alınan kararla mali piyasalardaki dalgalanmanın azaltılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, döviz alımına devam edilmesiyle ilgili kararın, bu ay piyasalarda yaşanacak gelişmeler doğrultusunda değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.


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