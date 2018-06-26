Petrol ithalatı yüzde 10 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 3 milyon 109 bin tona geriledi. Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 37,9 azalışla 1 milyon 478 bin tona düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Nisan Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 37,9 azalışla 1 milyon 478 bin tona indi. Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 999 bin tonla İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 225 bin tonla Irak, 75 bin tonla Kuveyt izledi.

AA'nın haberine göre; motorin ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,8 artışla 1 milyon 297 bin tona çıkarken, havacılık yakıtları ithalatı ise yüzde 1,9 düşüşle 16 bin tona geriledi.

İthalatın geriye kalan bölümünü ise denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu. Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 3 milyon 109 bin ton oldu.

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ÜRETİMDE AZALIŞ

Nisanda motorin türleri üretimi yüzde 33,7 azalışla 643 bin tona indi. Benzin ürünleri üretimi yüzde 26,5 azalışla 328 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 3,7 düşerek 341 bin tona düştü. Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 34,7 azalarak 1 milyon 671 bin ton oldu.

Nisanda havacılık yakıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalışla 287 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 52,7 azalışla 103 bin tona geriledi. Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 19,3'lük artışla 6 bin 728 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 53,6 azalarak 134 bin tona indi. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 37,8'lik azalışla yaklaşık 537 bin ton oldu.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise nisanda, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13,1 artışla 2 milyon 504 bin tona yükseldi.

Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 14 artışla 2 milyon 157 bin tona, benzin türleri satışları da yüzde 5,65 artışla 186 bin tona çıktı.

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