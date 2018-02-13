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Petrol fiyatlarında son durum!

13.02.2018 - 10:47

Brent petrolün varili, dün açıklanan OPEC petrol piyasası raporunun ardından 62,91 dolardan işlem görüyor.

Dün, 62,58 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,37 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,78 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 9.55 itibarıyla yüzde 0,20 artarak 62,91 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59 ,60 dolardan alıcı buldu. 

Dün açıklanan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) "Ocak Ayı Petrol Piyasası Raporu"na göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 350 bin varil artışla yaklaşık 97 milyon 670 bin varile ulaştı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Rapora göre, OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre 8 bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varile geriledi. 

Uzmanlar, Küresel anlamda artan petrol talebi ve OPEC'in petrol üretiminin azaldığı haberlerinin petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırarak toparladığını ancak artan arzdan dolayı fiyatların baskılandığını kaydetti. 

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 590 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 600 bin varile ulaşacak. 
Öte yandan, bugün petrol piyasasında Uluslararası Enerji Ajansı ocak ayı petrol piyasası raporu takip edilecek. 

Brent petrolde teknik olarak 62,99 ile 63,07 dolar aralığının direnç, 62,83 ile 62,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • OPEC
  • Brent petrol
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