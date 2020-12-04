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Petrol fiyatları yükseldi

04.12.2020 - 10:36
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 49,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 49,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,87 artışla 49,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 46,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun, yeni tip koronavirüs
(Kovis-19) salgını nedeniyle düşük seyreden petrol talebine karşı üretim kesintilerine devam etmeyi kabul etmesiyle yükselişe geçti.

OPEC üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının dün videokonferans yöntemiyle katıldığı 12. Bakanlar Toplantısı'ndan, grubun ocak ayı için toplam petrol üretim miktarını günlük 500 bin varil artırarak günlük 7,7 milyon varillik mevcut üretim kesintisini 7,2 milyon varil olarak sürdürme kararı çıktı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu artış, OPEC grubunun üretimini küresel talebin yüzde 7'si kadar azaltmaya hazırlandığı anlamına gelirken, grup ayrıca, piyasa koşullarını değerlendirerek gelecek yılın ilk çeyreğinde her ay yapılacak toplantıyla bir sonraki ay için üretimini günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırma kararı alabilecek.

Anlaşma her ne kadar mevcut üretim kesintisinin devam etmesine odaklanan piyasanın beklentisinin altında kalsa da OPEC grubu nisandaki anlaşma uyarınca 1 Ocak 2021 itibarıyla üretim miktarını 2 milyon varil artırma planından vazgeçmiş oldu.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin iyimserlik de fiyatlar üzerinde pozitif etki oluşturuyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a pakete ilişkin görüşme çağrısında bulunarak, hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etmişti.

McConnell ise yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 49,94 ile 50,80 dolar aralığının direnç, 49,08 ile 48,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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