‹ Önceki Haber Rusya ekonomisi yüzde 12 küçüldü Rusya ekonomisi yüzde 12 küçüldü Sonraki Haber › Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı

Petrol fiyatları yükseldi

29.05.2020 - 09:58
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 35,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 35,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 35,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,06 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki benzin stokları geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 255 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 100 bin varil artacağı yönündeydi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Talep tarafında ise dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketici olan ABD ile Çin arasındaki Hong Kong kaynaklı gerilimin artması küresel petrol tüketimi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, dünya genelinde uygulanan karantina önlemlerinin yumuşatılması durumunda, küresel petrol talebinin artacağını ve fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirtiyor.

Çin Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı dün kabul etmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump bugün Çin ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Brent petrolde teknik olarak 35,77 ile 35,99 dolar aralığının direnç, 35,55 ile 35,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.276 Değişim: -0,08% Hacim : 9.744 Mio.TL Son veri saati : 16:44
Düşük 104.671 29.05.2020 Yüksek 105.669
Açılış: 105.183
6,8401 Değişim: 0,42%
Düşük 6,8095 29.05.2020 Yüksek 6,8416
Açılış: 6,8117
7,6074 Değişim: 0,80%
Düşük 7,5388 29.05.2020 Yüksek 7,6196
Açılış: 7,5473
380,36 Değişim: 1,04%
Düşük 375,36 29.05.2020 Yüksek 380,91
Açılış: 376,43
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.