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Petrol fiyatları yükseldi

12.02.2020 - 10:34
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 54,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 54,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,49 dolardan alıcı buldu.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, salgından etkilenen kişi sayısındaki artışın yavaşladığına işaret ederek, petrol talebinin arttığını ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) gelecek ay düzenlenecek toplantısında üretim kesintisi süresinin uzatılabileceği veya miktarının artırılabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bunun petrol fiyatlarını desteklediğini kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 55,03 ile 55,13 dolar aralığının direnç, 54,83 ile 54,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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