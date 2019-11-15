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Petrol fiyatları yükseldi

15.11.2019 - 09:52 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 62,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,59 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 62,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,09 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ekim ayı verilerine ilişkin raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,67 milyon varil artarak, yaklaşık 99 milyon 340 bin varile çıktı.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 208 bin varil arttı. Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 8 bin varil yükselirken, diğer eyaletlerde de 200 bin varil artış görüldü.

Böylece, 2-8 Kasım haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de 12,8 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 62,73 ile 62,96 dolar aralığının direnç, 62,46 ile 62,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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