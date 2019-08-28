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Petrol fiyatları yükseldi

28.08.2019 - 09:38
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 59,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,28 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,06 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,50 artışla 59,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,53 dolardan alıcı buldu.

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Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 11,1 milyon azaldı. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2 milyon varil düşeceği yönündeydi. Beklenenin üzerinde gerçekleşen düşüş, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bugün, piyasalarda ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı resmi petrol stok verileri takip edilecek. Brent petrolde teknik olarak 60,64 ile 61,19 dolar aralığının direnç, 59,01 ile 59,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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