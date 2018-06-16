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Petrol fiyatları sert düştü

16.06.2018 - 10:33
Petrol fiyatları sert düştü

Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerini artırma kararı alabileceğine ilişkin söylemler petrol fiyatlarının yüzde 4'e yakın düşmesine neden oldu.

Petrol fiyatları küresel piyasada arz fazlasının artacağı endişesiyle haftanın son işlem gününde yüzde 4'e yakın düşüş gösterdi.

Brent ham petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 3,8 düşüşle 73,07 dolara kadar geriledi.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 64,29 dolara kadar gerileyerek yüzde 3,9 düşüş yaşadı.

Uzmanlar, gelecek cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına işaret ederek, kartelin en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan'ın ve OPEC dışındaki Rusya'nın üretimlerini artırma kararı alabileceğine dikkati çekti.

Analistler, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerini arttırmaları durumunda küresel piyasada arz fazlasının yeniden artabileceği uyarısında bulunurken, bunun petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayabileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğinde bazı OPEC ülkeleri ve Rusya'nın dahil olduğu bazı OPEC dışındaki ülkeler, küresel petrol piyasasındaki arz fazlasını düşürmek için Ocak 2017 itibarıyla üretimlerini kısma kararı anlaşmasına varmıştı.

Söz konusu anlaşmanın süresi bu yıl sonu itibarıyla dolacak.


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