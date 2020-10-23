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Petrol fiyatları geriledi

23.10.2020 - 10:30 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 42,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa ve ABD'de havaların soğumasıyla artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları etkili oldu.

Petrol talebinin bir süre daha düşük kalacağı sinyalini veren vaka artışları ve aşı çalışmalarında önemli bir gelişme olmaması petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 41,6 milyonu aşarken, can kaybı 1,14 üzerinde seyrediyor.

ABD, 8,4 milyona varan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, ABD'yi 7,7 milyondan fazla vakayla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izliyor.

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Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC grubunun uyguladığı petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğine ilişkin açıklaması fiyatlarda daha fazla düşüş olmasının önüne geçiyor.

OPEC adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapıyor. Grup, 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 dönemini kapsayan 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntı yapacak.

Salgınla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeleri sınırlandıriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını belirtirken tasarının yazılıp oylamasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde azalış gösterdi. Söz konusu gelişme, ülkede ekonominin toparlanmaya başladığı ve dolayısıyla petrol talebinin de artabileceği sinyalini verirken petrol fiyatlarındaki düşüşleri yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,69 ile 42,78 dolar aralığının direnç, 41,94 ile 41,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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