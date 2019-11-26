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Petrol fiyatları geriledi

26.11.2019 - 09:42
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,61 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,51 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 63,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,90 dolardan alıcı buldu.

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Irak'ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 2020 yılı bütçesinde ön anlaşmaya varıldığını bildirdi. Bütçenin tüm detaylarını görüşme sırasında ele aldıklarını belirten Gadban, "Nihai anlaşma da yakındır. Anlaşmaya göre, Ocak 2020'den itibaren IKBY'nin çıkardığı günlük 250 bin varil petrol, Irak Devlet Petrol Pazarlama şirketine (Somo) teslim edilerek, Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden Akdeniz'e ihraç edilecek." ifadelerini kullandı.

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Uzmanlar, gelecek hafta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının Haziran 2020'ye kadar uzatılabileceğine işaret ederek, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti. Uzmanlar, ABD ile Çin'in olası bir ticaret anlaşmasına yakın olduğuna dikkati çekti.

Brent petrolde teknik olarak 63,39 ile 63,50 dolar aralığının direnç, 62,51 ile 62,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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