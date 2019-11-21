‹ Önceki Haber Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Sonraki Haber › ABD'nin ham petrol stokları arttı ABD'nin ham petrol stokları arttı

Petrol fiyatları geriledi

21.11.2019 - 09:24
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 62,21 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,85 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 450,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları, bir önceki hafta 7,9 milyon varil artmıştı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 2 milyon varil azalarak 637,5 milyon varil oldu.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarının düşüşünde ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizliklerin ve ABD ticari ham petrol stoklarındaki artışın etkili olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,29 ile 62,40 dolar aralığının direnç, 62,18 ile 62,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,02% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,7014 Değişim: 0,07%
Düşük 5,6832 21.11.2019 Yüksek 5,7103
Açılış: 5,6973
6,3157 Değişim: 0,10%
Düşük 6,2991 21.11.2019 Yüksek 6,3322
Açılış: 6,3096
269,23 Değişim: -0,22%
Düşük 267,76 21.11.2019 Yüksek 270,56
Açılış: 269,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.