Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 63,17 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 63,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,37 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 63,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,90 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, küresel ekonomideki daralma beklentileri ve İran'ın nükleer anlaşma görüşmelerindeki olumlu havanın petrol fiyatlarının düşüşünde etkili olduğunu belirtti.

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Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 776'ya indi. Brent petrolde teknik olarak 63,18 ile 63,31 dolar aralığının direnç, 62,92 ile 63,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.