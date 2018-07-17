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Petrol fiyatları geriledi

17.07.2018 - 09:53
Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,82 dolardan güne başlayan ve gün içinde 75,34 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,91 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,34 azalışla 71,66 dolardan işlem görmeye başladı.

AA'nın haberine göre: Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,89 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından yaklaşık 2 dolar düşen petrol fiyatları 72 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

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Norveç'teki petrol işçilerinin fazla mesai ve emeklilik haklarına yönelik anlaşmazlığın ardından greve gitmeleri, normal şartlarda düşüş eğilimde olan petrol fiyatları üzerinde yükseliş yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresince dün ülkedeki yedi önemli sahada petrol üretiminin ağustosta günlük 143 bin varil artarak 7 milyon 470 bin varile yükseleceğinin beklendiği bildirildi.

Öte yandan Çinli rafineri şirketi Dongming de ABD'den ham petrol ithalatını durdurarak İran'dan ithalata başlayacağını duyurdu.

Yaklaşık 4,5 milyar dolarlık yıllık bilançoya sahip firmanın, yılda 15 milyon ton petrol işleme kapasitesi bulunuyor.

Brent petrolde, teknik olarak 72,09 ile 72,43 dolar aralığının direnç, 71,41 ile 71,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

 


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