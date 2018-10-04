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Petrol fiyatları 86 dolar sınırında

04.10.2018 - 10:39
Petrol fiyatları 86 dolar sınırında

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 85,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,73 dolardan güne başlayan ve gün içinde 86,71 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 85,92 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,05'lik artışla 85,97 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 76,15 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, dün 86,71 dolar seviyelerini gören Brent petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın OPEC üyelerinden habersiz olarak kendi aralarında üretimi artırmak için anlaştıkları yönündeki bilgiler ve ABD'nin petrol stoklarının 8 milyon artışla 404 milyon varile ulaşması nedeniyle kısmen geriledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında katıldığı bir panelde, ülkesinin petrol üretimini daha da artırabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Küresel petrol fiyatları belirsizlik nedeniyle daha da artabilecek potansiyele sahip. Her şey kasım ayında yaşanacak eğilime bağlı. Rusya petrol üretiminin zirvesine ulaşmadı ve gerekirse artırabiliriz. Bu yıl yaklaşık 555 milyon ton petrol üreteceğimizi tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, petrol fiyatlarının yüksek olduğunu düşündüğünü belirten Putin, "Kendisi kısmen de haklı ancak petrol fiyatlarının neden yüksek olduğunu görmek istiyorsa aynaya bakmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarının, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları nedeniyle yükseldiğini savunan Putin, "Ayrıca Venezuela ve Libya’daki siyasi gelişmelerin de fiyatlarda önemli bir rolü var. Rusya için varil başına 65-75 dolarlık seviyeler tatmin edici düzeydir." ifadesini kullandı.

Brent petrolde, teknik olarak 86,16 ile 86,27 dolar aralığının direnç, 85,94 ile 86,05 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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