‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › Türk milyonerler neye yatırım yaptı? Türk milyonerler neye yatırım yaptı?

Petrol fiyatları 78 doların üzerinde

04.07.2018 - 10:44
Petrol fiyatları 78 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,53 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,83 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,48 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, İran'a uygulanacak yaptırımlar nedeniyle piyasada oluşabilecek petrol arz sıkıntısı olasılığının ve ABD'nin geçen hafta ham petrol stoklarındaki azalışın fiyatları artırdığını belirtti.

ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak 416,9 milyon varile geriledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, dün Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) Dönem Başkanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin olası petrol arz eksikliğini gidermek için katkı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise resmi ziyaret için gittiği İsviçre'de, ABD'li yetkililerin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme yönündeki açıklamalarını "hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek boş laflar" olarak nitelendirdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih'in, petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdikleri telefon görüşmesinde de "OPEC anlaşması kapsamında üretim kısıntılarının gözlemlenmesi için kullanılan mekanizmanın güncellenmesi amacıyla teknik komiteye talimat verilmesinin" kararlaştırıldığı kaydedildi.

Brent petrolde, teknik olarak 78,14 ile 78,35 dolar aralığının direnç, 77,72 ile 77,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › Türk milyonerler neye yatırım yaptı? Türk milyonerler neye yatırım yaptı?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.206 Değişim: 0,64% Hacim : 3.931 Mio.TL Son veri saati : 16:49
Düşük 96.392 04.07.2018 Yüksek 97.455
Açılış: 96.796
4,6786 Değişim: 0,14%
Düşük 4,6650 04.07.2018 Yüksek 4,7230
Açılış: 4,67215
5,4484 Değişim: 0,03%
Düşük 5,4393 04.07.2018 Yüksek 5,5075
Açılış: 5,4465
188,98 Değişim: 0,40%
Düşük 187,93 04.07.2018 Yüksek 191,13
Açılış: 188,23
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.