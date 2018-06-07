‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı Sonraki Haber › İşte Türkiye'nin büyüme beklentisi İşte Türkiye'nin büyüme beklentisi

Petrol fiyatları 75 doların üzerinde

07.06.2018 - 10:13
Petrol fiyatları 75 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,13 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,15 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 75,88 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,14 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, piyasa beklentisinin aksine ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 436,6 milyon varile yükseldi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 31 bin varil artışla 10,8 milyon varile çıktı. Böylece ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 21 haftada 20 kez artış göstermiş oldu.

Diğer taraftan, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) Salı günü açıklanan verilerine göre, geçen hafta ülkedeki ham petrol stoklarında 1,8 milyon varil beklenirken, 2 milyon varil düşüş gerçekleştiği belirtilmişti. Uzmanlar. API stok verisinin petrol fiyatlarını kısmen yukarı yönlü etkilemesini bekliyor.

Rusya Enerji Bakanlığı tarafından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üretici ülkeler ile üretim kısıntısı anlaşmasında kotaları gevşetmeye karar verilmesi durumunda, petrol üretiminin gelecek aylarda önceki seviyelere çıkarılabileceği bildirilmişti.

Uzmanlara göre, bu açıklamalar doğrultusunda OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin 22-23 Haziran tarihlerinde Viyana'da bir araya geleceği toplantıdan çıkacak karar, piyasadaki başlıca belirsizliklerden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle petrol piyasası, Viyana'da gerçekleşecek bu toplantıdan çıkacak kararlara odaklanmış durumda.

Brent petrolde, teknik olarak 76,06 ile 76,36 dolar aralığının direnç, 75,46 ile 75,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı Sonraki Haber › İşte Türkiye'nin büyüme beklentisi İşte Türkiye'nin büyüme beklentisi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.990 Değişim: 1,38% Hacim : 7.331 Mio.TL Son veri saati : 16:37
Düşük 96.070 07.06.2018 Yüksek 98.795
Açılış: 96.442
4,4768 Değişim: -1,73%
Düşük 4,4564 07.06.2018 Yüksek 4,5873
Açılış: 4,5555
5,3015 Değişim: -1,16%
Düşük 5,2773 07.06.2018 Yüksek 5,4316
Açılış: 5,36365
186,90 Değişim: -1,58%
Düşük 186,03 07.06.2018 Yüksek 191,52
Açılış: 189,89
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.