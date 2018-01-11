‹ Önceki Haber İşte Borsa'nın yeni 'Yıldız'ı 7 hisse İşte Borsa'nın yeni 'Yıldız'ı 7 hisse Sonraki Haber › New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı

Petrol fiyatları 69 doların üzerinde

11.01.2018 - 09:22

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de dün açıklanan haftalık veriler sonrası 69,10 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Dün 69,11 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,34 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah yine 69,11 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 08.45 itibarıyla yüzde 0,01'lik kısmi azalışla 69,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,52 dolardan alıcı buldu.

Dün fiyatlar önceki güne göre bir dolar artarak 2015 yılının Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Brent petrolün varil fiyatı 2015 yılının Mayıs ayında 70 dolar seviyelerindeydi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil azalarak 419,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,9 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 7,4 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ayrıca, EIA bu yıla yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurdu. EIA'nın Ocak 2018 Enerji Görünümü raporunda, uluslararası en geçerli olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 60 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi. Raporda, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama fiyatının da bu yıl 56 dolar seviyesinde olmasının öngörüldü. 

EIA'nın aralık ayı Enerji Görünümü raporunda ise bu yıl Brent tipi petrolün varil fiyatının 57 dolar, WTI türü petrolün de 53 dolar olacağı tahmini yer almıştı. 

Uzmanlar, ABD'de özellikle kaya petrolü üretiminin azalacağı beklentilerinin de fiyatların yükselişini destekleyebileceğini belirterek, bu ülkenin ham petrol üretiminin yükselmesi durumunda fiyatlarda tekrar aşağı yönlü hareket gözlenebileceğine işaret ediyor. 

Brent petrolde teknik olarak 69,17 ile 69,27 dolar aralığının direnç, 68,97 ile 69,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

 


Etiketler

  • Brent petrol
  • petrol fiyatları tahminleri
  • Enerji Görünümü Raporu
‹ Önceki Haber İşte Borsa'nın yeni 'Yıldız'ı 7 hisse İşte Borsa'nın yeni 'Yıldız'ı 7 hisse Sonraki Haber › New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.719 Değişim: 0,99% Hacim : 7.245 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 113.058 11.01.2018 Yüksek 114.719
Açılış: 114.329
3,7744 Değişim: 0,06%
Düşük 3,7710 12.01.2018 Yüksek 3,7780
Açılış: 3,77195
4,5445 Değişim: 0,02%
Düşük 4,5379 12.01.2018 Yüksek 4,5477
Açılış: 4,54365
160,47 Değişim: 0,10%
Düşük 160,30 12.01.2018 Yüksek 160,68
Açılış: 160,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.