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Petrol fiyatı 69 dolar seviyesinde

28.03.2018 - 10:10
Petrol fiyatı 69 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,09 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 71,01 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,69 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,14 azalarak 69,59 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,70 dolardan alıcı buldu. 

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Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan stok verilerine göre, ABD'de haftalık petrol stokları 5,3 milyon varil artarak 430,6 milyon varile yükseldi. 

Petrol piyasasında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı haftalık ham petrol verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 68,99 ile 69,11 dolar aralığının direnç, 68,75 ile 68,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • petrol stokları
  • Petrol Piyasası
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