‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum Sonraki Haber › ASELSAN'a ek sipariş imzası ASELSAN'a ek sipariş imzası

Petrol fiyatı 66 doların üzerinde

06.02.2018 - 10:38

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,93 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün 68,04 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,43 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,06 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,19 azalarak 67,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,51 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, küresel finans piyasalarındaki büyük değer kayıplarının petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, ABD'nin Venezuela ile petrol alışverişini sınırlandırabileceği açıklamasının petrol piyasaları üzerinde tedirginliği artırabileceği belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,05 ile 67,22 dolar aralığının direnç, 66,71 ile 66,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum Sonraki Haber › ASELSAN'a ek sipariş imzası ASELSAN'a ek sipariş imzası
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.516 Değişim: -2,00% Hacim : 5.811 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 113.876 06.02.2018 Yüksek 115.248
Açılış: 114.297
3,7829 Değişim: -0,05%
Düşük 3,7738 06.02.2018 Yüksek 3,7960
Açılış: 3,7849
4,6738 Değişim: -0,36%
Düşük 4,6615 06.02.2018 Yüksek 4,7101
Açılış: 4,69045
162,37 Değişim: -0,15%
Düşük 162,16 06.02.2018 Yüksek 164,13
Açılış: 162,62
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.