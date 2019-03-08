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Petrol fiyatı 65 doların üzerinde

08.03.2019 - 10:13
Petrol fiyatı 65 doların üzerinde | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 65,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,86 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,09 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,39'luk azalışla 65,83 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.

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Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın ekonomiye dair uyarılarıyla Çin’in dış ticaret rakamlarındaki düşüş sonrası dünya ekonomilerine dair oluşan endişeler ve ABD’de artmaya devam eden üretim, petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya'nın petrol üretim kesintisi ile ABD'nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların, fiyatların aşağı yönlü hareketlerini yavaşlattığı belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 65,92 ila 66,06 dolar aralığının direnç, 65,64 ila 65,78 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 


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