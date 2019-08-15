‹ Önceki Haber Tütün ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı Tütün ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı Sonraki Haber › İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı

Petrol fiyatı 60 dolar sınırında

15.08.2019 - 09:50 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatı 60 dolar sınırında | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,56 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 59,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,18 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,1) artarak 440,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,4 milyon varil artış kaydetmişti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, küresel ekonomilerdeki resesyon endişesi ve ABD'de artan petrol stoklarının fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu kaydediyor. Brent petrolde teknik olarak 59,30 ile 59,41 dolar aralığının direnç, 58,95 ile 59,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


‹ Önceki Haber Tütün ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı Tütün ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı Sonraki Haber › İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.579 Değişim: -2,84% Hacim : 6.647 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 96.508 15.08.2019 Yüksek 98.531
Açılış: 98.504
5,5664 Değişim: -0,82%
Düşük 5,5446 15.08.2019 Yüksek 5,6173
Açılış: 5,6124
6,1874 Değişim: -1,08%
Düşük 6,1788 15.08.2019 Yüksek 6,2669
Açılış: 6,255
272,17 Değişim: -0,54%
Düşük 269,18 15.08.2019 Yüksek 274,85
Açılış: 273,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.