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Petrol devlerinin karı geriledi

22.05.2019 - 11:56
Petrol devlerinin karı geriledi | Emtia Haberleri

Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol firmasının bu yılın ilk çeyreğindeki toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 gerileyerek 23.6 milyar dolara düştü.

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un toplam geliri yüzde 4,6 azalışla 393,5 milyar dolara geriledi. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu rakam 412,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu şirketlerin toplam net karı da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 azalışla 23,6 milyar dolara geriledi. Bu firmalar geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 24,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

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PETROL FİYATLARI YÜZDE 5.5 DÜŞTÜ

Petrol devleri arasında bu yılın ilk çeyreğinde en fazla net kar elde eden şirket, 6 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Bu firmayı, 3,11 milyar dolarla Total ve 2,65 milyar dolarla Chevron izledi. Bu dönemde en yüksek geliri yakalayan şirket de 85,66 milyar dolarla yine Shell oldu. Bu şirketi 67,41 milyar dolar gelirle BP ve 63,62 milyar dolar gelirle ExxonMobil izledi.

Petrol şirketlerinin net kar ve gelirlerinin yıldan yıla azalmasında, söz konusu dönemde düşüş gösteren ham petrol fiyatları etkili oldu. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçen yılın ilk çeyreğinde ortalama 66,8 dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,5 azalışla 63,1 dolara geriledi.

Ham petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüşte ise en önemli etken küresel petrol arzındaki artış oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, küresel ham petrol üretimi 2018'in ilk çeyreğinde günlük ortalama 91,52 varilken, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 3,2 artışla günlük ortalama 94,42 milyon varile çıktı. 


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