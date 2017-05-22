Petrol 54 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk gününde 54 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 52,49 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 53,77 doları görmüştü. Bu sabah güne 53,80 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,37 artarak 54 doları gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 51,08 dolardan alıcı buldu.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşmasını 2018'in mart ayına kadar uzatması gerektiği yönündeki açıklamaları, fiyatlarda yukarı yönlü hareketi destekledi.

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Bugün küresel piyasalarda, Avro Bölgesi için Eurogroup toplantısı ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklamaları takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 54,07-54,29 dolar aralığının direnç bölgesi, 53,63-53,85 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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