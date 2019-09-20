Paladyum tarihi seviyeye yükseldi | Emtia Haberleri

Yatırımcıların, ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmeleri odağına almasıyla paladyumun fiyatı 1.648 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Saudi Aramco saldırısı etkilerinin hafiflemesinin ardından, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelere odaklanmasıyla paladyum 1.648 dolarla tarihi rekorunu kırdı.

ABD ve Çin delegasyonları, iki aydan sonra ilk kez üst düzey görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek. Bunun yanında yatırımcılar, Çin medyasının Pekin yönetiminin ABD tarafının düşündüğü kadar anlaşamaya açık olmadığı açıklamaları sebebiyle endişeli.

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Gelişmelerin ardından paladyum erken işlemlerde yüzde 1.22 artışla 1.638,89 dolardan işlem gördü. Altın yüzde 0.34 artışla 1.503,97 dolara, gümüş yüzde 0.65 artışla 17.90 dolara ve platin yüzde 0.42 artışla 942.84 dolara yükseldi.

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