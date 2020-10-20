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OPEC ülkeleri petrol fiyat hedefini açıkladı

20.10.2020 - 09:16
OPEC ülkeleri petrol fiyat hedefini açıkladı | Emtia Haberleri

Cezayir Enerji Bakanı Attar, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun, 2020 sonuna kadar petrol fiyatlarını 40 doların üzerinde tutmayı hedeflediğini bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dönem başkanlığını yürüten Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar, başkent Cezayir'deki bir programda, OPEC grubunun petrol piyasasını koruma ve fiyat istikrarı için gerekli tüm adımları atma kararı aldığını söyledi.

Attar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada petrol talebinin günlük 9 milyon varilden fazla gerilediğini belirterek, 2021 yılının başından itibaren petrol fiyatlarında yükseliş beklendiğini ifade etti.

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OPEC grubu ülkeleri nisan ayında petrol üretiminin, mayıs başından temmuz sonuna kadar günlük 9,7 milyon varile, ağustos ayından yıl sonuna kadar da günlük 7,7 milyon varile düşürülmesi kararı almıştı.


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