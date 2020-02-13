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Küresel petrol arzı ocakta azaldı

13.02.2020 - 12:13
Küresel petrol arzı ocakta azaldı | Emtia Haberleri

Küresel petrol arzı, ocakta bir önceki aya göre 820 bin varil azalarak günlük 100 milyon 510 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi ocakta bir önceki aya göre günlük 710 bin varil azalarak 28 milyon 860 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 20 bin varil artarak 5 milyon 520 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi kasımda günlük 34 milyon 380 bin varil olarak gerçekleşti.

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OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise ocakta bir önceki aya göre günlük 130 bin varil azalarak 66 milyon 130 bin varile düştü. Böylece, küresel petrol arzı ocakta bir önceki aya göre günlük 820 bin varil azalarak 100 milyon 510 bin varile gerilemiş oldu.

KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK

Raporda, küresel petrol talebinin bu yıl 101 milyon varil olacağı öngörülüyor.

Petrol talebinde 36 milyon 300 bin varille Asya-Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.


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