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"Kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok"

21.04.2020 - 15:03
"Kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok" | Emtia Haberleri

Kremlin Sözcüsü Peskov, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün spekülatif olduğunu belirterek, "Duruma ilişkin kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok. Petrol fiyatları her ne kadar olumlu bir eğilimde olmasa da bir fiyat çöküşü de yaşanmıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolde mayıs vadeli kontratın eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilemesini değerlendirdi.

Söz konusu düşüşün WTI'ın mayıs vadeli kontratında yaşandığına işaret eden Peskov, "Eksiye düşen petrol fiyatları değildi. Durum spekülatif ve tümüyle vade sonu kapanış işlemleriyle alakalı." diye konuştu.

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Küresel petrol piyasalarındaki duruma ilişkin "aşırı olumsuz" bir gerekçe bulunmadığını öne süren Peskov, "Duruma ilişkin kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok. Petrol fiyatları her ne kadar olumlu bir eğilimde olmasa da bir fiyat çöküşü de yaşanmıyor. Gerekmesi halinde, petrol fiyatlarındaki düşüşün Rus ekonomisine etkisini hafifletmek için gereken tüm araçlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, ihtiyaç halinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC nezdinde gerekli temasların yapılabileceğini söyledi.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.


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