Gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş fiyatları? Ons gümüş fiyatları? 11 Ağustos gümüş fiyatları

Ons gümüş fiyatı, geçtiğimiz hafta 7 yılın en yüksek seviyesini görürken; bugün yükseliş eğilimine ara verdi. Ons gümüş yüzde 7 oranında değer kaybederken; gram gümüşte düşüş yüzde 8 seviyesini aştı. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Yalçınkaya, "Gümüş altın rasyosunda son sekiz yıllık düşüş eğilimi sonlanmış görünüyor. Alçalan trend yukarı yönde kırılmış durumda. Dolayısıyla gümüşteki yükseliş eğiliminin bittiğinden bahsetmek zor" dedi.

Şenay Zeren

Ons gümüş fiyatı, dün günü 29.13 dolar seviyesinden tamamlarken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 29.26 doları, en düşük ise 26.80 doları görürken; saat 17.00 itibarıyla yüzde 7.00 oranında düşüşle 27.09 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 8.36 oranında düşüşle 6.31 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş geçtiğimiz hafta cuma günü 29.85 dolara kadar yükselerek 22 Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons gümüş tarihi zirvesini ise 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolara yükselerek yapmıştı.

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GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ BİTTİ Mİ?

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Gümüş yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 58 getiri sağladı. Ons altının yılın başından bu yana getiri yüzde 31 seviyesinde kaldı. Dolayısıyla yılın geri kalanında bir yüzde 58 daha getiri gelir mi, bunu söylemek zor.

Gümüş fiyatlarını destekleyen temel unsurlar halen daha mevcut ancak kısa vadede aşağı yönde bir düzeltmeye ihtiyaç var. Ekonomilerin iyileşmesine yönelik beklentilerle birlikte sanayi tarafında gümüş talebinin artabileceğine yönelik algılamalar sürüyor.

Gümüş altın rasyosunda son sekiz yıllık düşüş eğilimi sonlanmış görünüyor. Alçalan trend yukarı yönde kırılmış durumda. Dolayısıyla gümüşteki yükseliş eğiliminin bittiğinden bahsetmek zor. Ancak 29.50 dolar seviyesi üzerine yerleşmediği sürece yeni yüksek seviyeyi göremeyebilir. 29.50 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde ise 50’lik dilime denk gelen fibo düzeltme seviyesi olan 31.50 dolar seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir. Aşağı yönlü düzeltme hareketinin sürmesi halinde ise 27.85 dolar seviyesi aşağı yönde zorlanabilir ve gevşeme eğilimi 26.20 dolara doğru sürebilir.

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