Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 22 Eylül gümüş fiyatları

ABD dolarının güç kazanması güvenli liman olarak görünen gümüş fiyatlarını baskılarken; ons gümüş şu dakikalarda 24 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 5.97 lira seviyesinde hareket ediyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk,"26.00 doların altında aksiyon alınmalı, riski orada demiştik. Şimdi trend desteği olan 22.10 doları izleyelim" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Ons gümüş fiyatı, dün günü 24.73 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne 24.72 dolar seviyesinden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 25.24 doları, en düşük ise 23.83 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 14.13 itibarıyla yüzde 1.86 oranında düşüşle 24.27 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 1.64 oranında düşüşle 5.97 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş geçtiğimiz 7 Ağustos tarihinde 29.85 dolara kadar yükselerek 22 Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons gümüş tarihi zirvesini ise 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine yükselerek yapmıştı.

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Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilikle ilgili olarak, "Ons gümüş... 26.00$'ın altında aksiyon alınmalı, riski orada demiştik... Dün bir kırdı daha da kendine gelemedi... Şimdi trend desteği olan 22.10$'ı izleyelim... Buralardan dönüş görebiliriz... 22.10$ dönüşü gelmezse riskinizi bilin..." şeklinde değerlendirdi.

Ons gümüş...



26.00$'ın altında aksiyon alınmalı, riski orada demiştik...



Dün bir kırdı daha da kendine gelemedi...



Şimdi trend desteği olan 22.10$'ı izleyelim...



Buralardan dönüş görebiliriz...



22.10$ dönüşü gelmezse riskinizi bilin... pic.twitter.com/1NDFU8v6uH — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) September 22, 2020

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