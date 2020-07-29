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Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 29 Temmuz gümüş fiyatları

29.07.2020 - 12:21 | Son Güncelleme :
Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 29 Temmuz gümüş fiyatları

Gümüş fiyatı, güvenli limanlara artan talep ile dün son 7 yılın zirvesini görürken, bugün gelen kar satışlarının etkisiyle zirveden geriliyor. Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, "Fed sonrası güvercin mesajlar yeterince fiyatlanmıştı refleksi baskınlık kazanırsa dolar yara sarabilir ve bu gümüşte de bir düzeltme hareketine davetiye çıkartabilir" dedi.

Yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle güvenli limanlara yönelirken, gümüş fiyatlarında da hareketlilik sürüyor.

Ons gümüş fiyatı dün 26.20 dolar seviyesine kadar yükselerek son 7 yılın zirvesini görürken; bugün içerisinde en yüksek 24.52 doları, en düşük ise 23.92 doları gördü. Ons gümüş saat 11.45 itibarıyla ise yüzde 0.25 oranına düşüşle 24.34 seviyesinden işlem gördü.

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Gram gümüş fiyatı ise aynı dakikalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.20 oranında yükselişle 5.46 lira seviyesinde hareket ediyor. Gram gümüş gün içerisinde en yüksek 5.48 lira, en yüksek ise 5.34 lira seviyesini gördü.

GÜMÜŞTE DÜZELTME HAREKETİNE DİKKAT
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Haziran ayını 18.2 dolar seviyesinde tamamlayıp temmuz ayında yüzde 34 değer artışı kaydederek 24.5 dolar seviyesine ulaşan gümüş bu parkurun en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Gerek düşük faizi ortamı ve para bolluğu gerek ise Avrupa Birliği (AB) kurtarma paketini takiben gündemde öne çıkan yeşil ekonomi beklentilerinin beslediği bu hareket doların zayıf kalmasından da beslendi. Dün başlayan ve bugün sona erecek Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısından güvercin mesajları çıkacağı beklentisi ABD para biriminin dünya genelinde değer kaybı yaşamasına neden oldu. Fed sonrası güvercin mesajlar yeterince fiyatlanmıştı refleksi baskınlık kazanırsa dolar yara sarabilir ve bu gümüşte de bir düzeltme hareketine davetiye çıkartabilir.

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