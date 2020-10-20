‹ Önceki Haber MKK'dan açıklama: Rekor seviyeye ulaştı MKK'dan açıklama: Rekor seviyeye ulaştı Sonraki Haber › Hazine 4,8 milyar lira borçlandı Hazine 4,8 milyar lira borçlandı

Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 20 Ekim gümüş fiyatları

20.10.2020 - 14:37 | Son Güncelleme :
Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 20 Ekim gümüş fiyatları

Ons gümüş şu dakikalarda 24.56 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 6.25 lira seviyesinde hareket ediyor. İnfo Yatırım bugün paylaştığı notunda, "Gümüş ons fiyatının, aşağı yönlü bir baskı içerisinde hareket ettiği ve yukarı yönlü denemelerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir. Fakat fiyat tarafında gerçekleşen gerilemenin en son 100 günlük basit hareketli ortalama civarında gelen alımlarla yön değiştirdiği söylenebilir" şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Ons gümüş fiyatı, dün günü 24.40 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne 24.39 dolar seviyesinden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 24.69 doları, en düşük ise 24.31 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 14.30 itibarıyla yüzde 0.70 oranında yükselişle 24.56 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 1.14 oranında yükselişle 6.25 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş geçtiğimiz 7 Ağustos tarihinde 29.85 dolara kadar yükselerek 22 Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons gümüş tarihi zirvesini ise 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine yükselerek yapmıştı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GÜMÜŞ FİYATLARI YÖN DEĞİŞTİREBİLİR
İnfo Yatırım

Geçtiğimiz süreçte gerçekleşen fiyatlamalara bakıldığında, Gümüş  ons fiyatının Ağustos ayının başından bugüne 7 yılın zirvesini  gördükten sonra aşağı yönlü bir baskı içerisinde hareket ettiği ve  yukarı yönlü denemelerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir.

Fakat fiyat tarafında gerçekleşen gerilemenin en son 100 günlük  basit hareketli ortalama civarında gelen alımlarla yön değiştirdiği  söylenebilir.

Özellikle trend değişimlerini işaret etmesi bakımından takip  edilen MACD indikatörünün alım sinyali oluşturması ve bir toparlanmayı  işaret etmesi dikkat çekmektedir.

Bunun yanında fiyatın 21 günlük ve 100 günlük basit hareketli  ortalamanın üzerinde kaldığı ve bu ortalamaların 23,50 dolar destek  bölgesi civarına yakınsadıkları görülmektedir.

Teknik olarak bakıldığında fiyat hareketinde bir sıkışmanın ön  palna çıkabileceği söylenebilir.

Bu noktada aşağıda 23,50 dolar destek ve yukarıda 25,00 dolar  direnç seviyeleri üzerinde olası günlük kapanışlar bizler için yol  gösterici olacaktır.

Teknik indikatörlerin işaret ettiği gibi fiyatta yükseliş olması  ve 25,00 dolar seviyesinin aşılması durumunda 26,35 dolar seviyesi bir  sonraki hedef seviye olabilir.

Aksi yönde bir fiyatlama gerçekleşmesi halinde ise 23,50 ve 22,50  dolar seviyeleri destek olarak izlenecektir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,00% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8611 Değişim: -0,06%
Düşük 7,8562 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3086 Değişim: 0,09%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3116
Açılış: 9,2998
484,08 Değişim: 0,38%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 484,60
Açılış: 482,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.