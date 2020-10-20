Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 20 Ekim gümüş fiyatları

Ons gümüş şu dakikalarda 24.56 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 6.25 lira seviyesinde hareket ediyor. İnfo Yatırım bugün paylaştığı notunda, "Gümüş ons fiyatının, aşağı yönlü bir baskı içerisinde hareket ettiği ve yukarı yönlü denemelerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir. Fakat fiyat tarafında gerçekleşen gerilemenin en son 100 günlük basit hareketli ortalama civarında gelen alımlarla yön değiştirdiği söylenebilir" şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Ons gümüş fiyatı, dün günü 24.40 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne 24.39 dolar seviyesinden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 24.69 doları, en düşük ise 24.31 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 14.30 itibarıyla yüzde 0.70 oranında yükselişle 24.56 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 1.14 oranında yükselişle 6.25 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş geçtiğimiz 7 Ağustos tarihinde 29.85 dolara kadar yükselerek 22 Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons gümüş tarihi zirvesini ise 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine yükselerek yapmıştı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GÜMÜŞ FİYATLARI YÖN DEĞİŞTİREBİLİR

İnfo Yatırım

Geçtiğimiz süreçte gerçekleşen fiyatlamalara bakıldığında, Gümüş ons fiyatının Ağustos ayının başından bugüne 7 yılın zirvesini gördükten sonra aşağı yönlü bir baskı içerisinde hareket ettiği ve yukarı yönlü denemelerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir.

Fakat fiyat tarafında gerçekleşen gerilemenin en son 100 günlük basit hareketli ortalama civarında gelen alımlarla yön değiştirdiği söylenebilir.

Özellikle trend değişimlerini işaret etmesi bakımından takip edilen MACD indikatörünün alım sinyali oluşturması ve bir toparlanmayı işaret etmesi dikkat çekmektedir.

Bunun yanında fiyatın 21 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı ve bu ortalamaların 23,50 dolar destek bölgesi civarına yakınsadıkları görülmektedir.

Teknik olarak bakıldığında fiyat hareketinde bir sıkışmanın ön palna çıkabileceği söylenebilir.

Bu noktada aşağıda 23,50 dolar destek ve yukarıda 25,00 dolar direnç seviyeleri üzerinde olası günlük kapanışlar bizler için yol gösterici olacaktır.

Teknik indikatörlerin işaret ettiği gibi fiyatta yükseliş olması ve 25,00 dolar seviyesinin aşılması durumunda 26,35 dolar seviyesi bir sonraki hedef seviye olabilir.

Aksi yönde bir fiyatlama gerçekleşmesi halinde ise 23,50 ve 22,50 dolar seviyeleri destek olarak izlenecektir.

Etiketler