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Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 14 Ağustos gümüş fiyatları

14.08.2020 - 11:03
Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 14 Ağustos gümüş fiyatları

Gümüş fiyatlarında hareketlilik sürerken haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket ediyor. Ons gümüş yüzde 3'ün üzerinde gerilerken; gram gümüşün değer kaybı ise şu dakikalarda yüzde 3 seviyesine yakın bulunuyor.

Ons gümüş fiyatı, dün günü 27.49 dolar seviyesinden tamamlarken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gümüşün ons fiyatında hareketlilik sürerken gün içerisinde en yüksek 27.73 doları, en düşük ise 26.31 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 10.56 itibarıyla yüzde 3.13 oranında düşüşle 26.62 dolardan işlem gördü.

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Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 2.77 oranında düşüşle 6.31 lira seviyesinde hareket ediyor.

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