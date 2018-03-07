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BP CEO'sundan petrol fiyatları tahmini

07.03.2018 - 08:52

BP CEO'su Dudley, "Petrol fiyatlarının gelecek iki yıl boyunca varil başına 50 ila 65 dolar arasında seyretmesini tahmin ediyorum" dedi.

İngiliz enerji devi British Petroleum'un (BP) Üst Yöneticisi (CEO) Robert Dudley, petrol fiyatlarının gelecek iki yılda varil başına 50 ila 65 dolar arasında seyretmesini beklediğini söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde devam eden IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın ikinci gününde konuşan Dudley, küresel petrol piyasası ve fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarının düşmeye başladığı 2014'ün ikinci yarısından itibaren geçen seneye kadar küresel petrol piyasasının zor günler geçirdiğini belirten Dudley, petrol fiyatlarının gelecek iki yıl boyunca varil başına 50 ila 65 dolar arasında seyretmesini tahmin ettiğini belirtti.

Dudley, petrol şirketlerinin varil başına 100 dolar yerine artık 60 dolara üretim yapabildiğine dikkati çekerek, "Firmalar artık daha fit ve daha iyi dengeye kavuşmuş durumda." yorumunu yaptı.

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2015'te petrol piyasasındaki fiyatlar için "uzun süre düşüş" (lower for longer) öngörüsünü yaparak küresel petrol endüstrisinde sıklıkla tanımı kullanılan Dudley, bu sefer petrol fiyatlarının "uygun bir yolda" ilerlediğini dile getirdi.

Dudley, bunun petrol sektöründeki yeni teknolojiler sayesinde gerçekleştiğinin altını çizerek, "Kaynaklar azaldığında daha iyi teknolojilerle daha fazlayı başarabildiğimizi gördük. Bu, teknolojide dijital gelişimin sağladığı üretimdeki ilerleme sayesinde oldu." dedi.

KARBON SALINIMLARININ AZALTILMASI

Yenilenebilir enerjideki gelişmelere rağmen yakın gelecekte petrol ve doğalgazın küresel enerji talebinin içindeki toplam payının en az yüzde 40 olmasının öngörüldüğünü kaydeden Dudley, "Yenilenebilir enerji için yarış zorlukları çözmeyecek. Bunun yerine karbon emisyonlarını azaltmak için yarışmaya odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Dudley, ekonominin bütün sektörlerinin yanı sıra tüketicilerin de karbon salınımlarını azaltmaya katkıda bulunması gerektiğini, karbon fiyatlamasının faydalı yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

BP gibi petrol ve doğalgaz endüstrisindeki uluslararası şirketlerin yenilenebilir enerji ve karbon salınımını azaltacak teknolojiler geliştirdiği bilgisini paylaşan Dudley, bu firmaların ortak çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.


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