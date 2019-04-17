‹ Önceki Haber Merkez Bankası piyasaya 9 milyar lira verdi Merkez Bankası piyasaya 9 milyar lira verdi Sonraki Haber › Altın fiyatlarında 'risk iştahı' düşüşü Altın fiyatlarında 'risk iştahı' düşüşü

ABD'nin petrol ihracatı yüzde 67 arttı

17.04.2019 - 13:38
ABD'nin petrol ihracatı yüzde 67 arttı | Emtia Haberleri

ABD'de ham petrol ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 67 artarak günlük ortalama 2 milyon varil oldu.

 

ABD'de ham petrol ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 67 artarak günlük ortalama 2 milyon varile yükseldi. AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ABD'nin ham petrol ihracatı yaptığı ülke sayısı 42'ye ulaştı. Bu sayı, 2017'de 37 ülke olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'nin ham petrol ihracatı 2017'de günlük ortalama 1,2 milyon varil seviyesindeyken, geçen yıl yaklaşık yüzde 67 artarak günlük ortalama 2 milyon varile yükseldi.

ABD'nin geçen yıl en çok ham petrol ihracatı yaptığı ülke günlük ortalama 378 bin varille Kanada oldu. Bölge bazında ise en fazla ham petrol ihracatı yapılan yer Asya kıtası oldu. 

##$HABER_1454376$##

TİCARET GERGİNLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

ABD'nin Çin'e ihraç ettiği günlük ortalama ham petrol miktarı 2018'in ilk yarısında 376 bin varilken, bu miktar geçen yılın ikinci yarısında ise 83 bin varile geriledi.

Söz konusu düşüşte ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği önemli rol oynadı. Çin'in ABD'den ithal ettiği ham petrolün üzerine geçici gümrük vergisi uygulaması ABD'nin ihracatını olumsuz etkiledi. ABD'nin Çin'e ham petrol ihracatı geçen yılın ağustos, eylül ve ekim aylarında tamamen durdu. Kasım ve aralık aylarında ise kısmen toparlanma gösterdi.

İHRAÇ YASAĞI 2015'TE KALDIRILMIŞTI 

ABD'nin ham petrol ihracatının geçen yıl artış göstermesinde ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,96 milyon varille rekor seviyeye ulaşması etkili oldu. Ayrıca, geçen yıl ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının, Brent petrolün varil fiyatından 6,13 dolar (yüzde 8,6) düşük olması küresel piyasada ABD'ye önemli avantaj sağladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 1973'te ABD ve batılı ülkelere uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle, ABD kendi topraklarında üretilen ham petrolün ihraç edilmesini yasaklamıştı. Söz konusu yasak, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Aralık 2015'te kaldırılmıştı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Merkez Bankası piyasaya 9 milyar lira verdi Merkez Bankası piyasaya 9 milyar lira verdi Sonraki Haber › Altın fiyatlarında 'risk iştahı' düşüşü Altın fiyatlarında 'risk iştahı' düşüşü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8022 Değişim: 1,20%
Düşük 5,7315 18.04.2019 Yüksek 5,8517
Açılış: 5,7331
6,5418 Değişim: 0,55%
Düşük 6,4872 18.04.2019 Yüksek 6,6060
Açılış: 6,5059
237,69 Değişim: 0,99%
Düşük 234,82 18.04.2019 Yüksek 240,03
Açılış: 235,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.