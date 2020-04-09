ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseldi | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 15,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15,2 milyon varil (yüzde 3,2) artışla 484,4 milyon

varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 9,3 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 13,8 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 10,5 milyon varil (yüzde 4,3) artarak 257,3 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 4,3 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 7,5 milyon varil artış göstermişti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 173 bin varil azalışla 5,87 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 322 bin varil düşüşle 2,83 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 600 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin ham petrol üretimi 28 Mart-3 Nisan haftasında yaklaşık 12,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.

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