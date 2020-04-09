‹ Önceki Haber Piyasalar bu verilere odaklandı Piyasalar bu verilere odaklandı Sonraki Haber › Fed tutanaklarında 'faiz' mesaji Fed tutanaklarında 'faiz' mesaji

ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseldi

09.04.2020 - 09:21
ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseldi | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 15,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15,2 milyon varil (yüzde 3,2) artışla 484,4 milyon
varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 9,3 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 13,8 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 10,5 milyon varil (yüzde 4,3) artarak 257,3 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 4,3 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 7,5 milyon varil artış göstermişti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 173 bin varil azalışla 5,87 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 322 bin varil düşüşle 2,83 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 600 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin ham petrol üretimi 28 Mart-3 Nisan haftasında yaklaşık 12,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.834 Değişim: 2,80% Hacim : 15.099 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.629 09.04.2020 Yüksek 95.834
Açılış: 94.275
6,6501 Değişim: -1,79%
Düşük 6,6211 09.04.2020 Yüksek 6,7935
Açılış: 6,7714
7,2841 Değişim: -1,17%
Düşük 7,2488 09.04.2020 Yüksek 7,3882
Açılış: 7,3701
359,55 Değişim: 0,39%
Düşük 357,77 09.04.2020 Yüksek 362,37
Açılış: 358,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.